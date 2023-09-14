Вышел трейлер документального фильма "Анонимная телега" о Telegram-каналах

Релиз проекта намечен на 20 сентября.

В социальных сетях опубликован трейлер документального фильма-исследования "Анонимная телега", премьера которого состоится 20 сентября. Фильм изучает явление в медиапространстве, которое вызывает интерес у шоу-бизнеса, киноиндустрии и политиков. Проект эксклюзивно будет представлен в онлайн-кинотеатре KION. Сами администраторы и создатели анонимных ТГ-каналов впервые расскажут о своем бизнесе. В шоу также появятся актер Сергей Бурунов, шоумен Алексей Остудин, генеральный директор компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров, главный редактор портала SecurityLab Александр Антипов, сооснователь проекта Baza Анатолий Сулейманов.

Известно, что создатели фильма взяли интервью у 11 анонимных источников, которые ведут популярные каналы, так ие как "Небожена", "Закулиска", "Кино_Еж", "Немалахов", "Невминкульт", "Депутатские будни", "Жирные коты", "Медиакиллер", "Компромат групп", "Коварная колея".

Вышел трейлер фильма "Лесси – лохматый детектив".

Фото и видео: YouTube / kionru