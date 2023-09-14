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Вышел трейлер фильма "Лесси – лохматый детектив"

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Фильм выйдет в российском прокате 19 октября.

Прокатная компания "Атмосфера кино" представила дублированный трейлер фильма "Лесси – лохматый детектив". Режиссером проекта выступил Ханно Ольдердиссен.

Фильм является продолжением истории, снятой в 2020 году. На этот раз Фло и его любимая собака Лесси отправляются на ферму своей тети, где живут ее дети Клео и Антри вместе с джек-рассел-терьером Пиппой. Последний исчезает при загадочных обстоятельствах. Позже дети узнают о регулярных похищениях собак в деревне. Вместе с Лесси они отправляются искать воров.

В главных ролях сыграли Нико Маришка, Катарина Шутлер и другие. Фильм выйдет в российском прокате 19 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Убийцы цветочной луны".

Видео: YouTube / Атмосфера кино

Теги: атмосфера кино, лесси лохматый детектив, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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