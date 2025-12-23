В центре Петербурга спилили 100-летний тополь из игры Call of Duty

Дерево стало широко известно из-за видеоигры Call of Duty: Modern Warfare.

В Санкт‑Петербурге лишился ствола берлинский тополь, который много лет рос на набережной канала Грибоедова рядом с Банковским мостом. Об этом рассказало сообщество "Деревья Петербурга" в ВКонтакте.

Тополь рос напротив здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Его удалили вечером 19 октября. Пользователи в комментариях предположили, что дерево могли спилить из-за загнивания корней или работ на канализации.

В марте 2019 года на дереве появилась памятная табличка, тогда специалисты оценили его возраст в 109 лет. Таким образом, к моменту спила тополю могло быть около 116 лет. Активисты сообщали, что он был последним из аллеи берлинских тополей, которых высадили в 1910‑х годах вдоль канала Грибоедова.

Также дерево успело "попасть" в компьютерную игру Call of Duty: Modern Warfare. В ее сюжете действие происходит в Петербурге. Тополь можно увидеть среди известных достопримечательностей, однако теперь этого фрагмента городской среды нет.

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Фото: ВКонтакте/"Деревья Петербурга"