В Смольном объяснили, почему спилили 100-летний тополь в центре Петербурга

Дерево было заражено паразитами.

В Санкт‑Петербурге спилили последний тополь из аллеи, которая тянулась вдоль канала Грибоедова. Причиной стала угроза обрушения дерева, сообщил на пресс‑конференции в "Интерфаксе" рассказал председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Как объяснил чиновник, после поступивших жалоб на состояние тополя его обследовали специалисты комитета по благоустройству совместно с представителями комитета по охране памятников. В ходе проверки стало известно, что дерево поразили паразиты. Из-за этого толщина ствола у основания заметно снизилась, сердцевина оказалась гнилой, а древесина — источенной жуками.

В связи с этим возникла реальная опасность падения дерева, которое могло причинить вред прохожим и повредить расположенный рядом объект культурного наследия. Именно поэтому было принято решение о спиле векового тополя, резюмировал Петриченко.

Ранее стало известно, что у Банковского моста спилили берлинский тополь, которое стало широко известно из-за видеоигры Call of Duty: Modern Warfare.

Фото: ВКонтакте/"Деревья Петербурга"