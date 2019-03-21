На участке земли, где росло дерево, горожане расставили свечи.

У Банковского моста на набережной канала Грибоедова возник стихийный мемориал. Петербуржцы почтили память спиленного тополя, который срубили 19 октября. Теперь на его месте остался лишь оголенный участок земли, сообщило издание "78".

В публикации отметили, что люди принесли к месту, где рос тополь, гвоздики, свечи и самодельный некролог. В одной из записок говорится: "Оно пережило революцию, две мировые войны, блокаду Ленинграда и смену эпох. Но не пережило решения тех, кто должен был его беречь". Еще одна фраза, оставленная авторами мемориала, звучит так: "Спилить можно за один день. Вернуть 115 лет — невозможно".

Последний тополь из аллеи, которая тянулась вдоль канала Грибоедова, спилили из-за угрозы его обрушения. В Комитете по благоустройству рассказали, что дерево поразили паразиты.

Фото: ВКонтакте/"Деревья Петербурга"