На 109-летний тополь возле Банковского моста повесят именную табличку

На ней будет указана порода и возраст дерева.

На старых деревьях Петербурга появятся информационные таблички. Первую повесят на 109-летний тополь возле Банковская моста. Событие состоится 21 марта. Об этом говорится на странице проекта "Деревья Петербурга" в социальной сети "ВКонакте".

На табличках будет указана информация о породе и возрасте дерева. Таких столетних свидетелей истории в городе осталось немного. До наших дней дожил лишь один берлинский тополь (тот самый у Банковского моста). В 1914 году эти деревья высадили вдоль канала от Спаса на Крови до Гороховой улицы. Ознакомиться с историей тополей можно по хэштэгу #тополяПетербурга.

Ранее мы писали, что территория на берегу Глухарки будет благоустроена в 2019 году.

Фото: ВКонтакте / "Деревья Петербурга"