Территория на берегу Глухарки будет благоустроена в 2019 году

Сейчас там вытоптанные тропинки, нет урн и скамеек.

В Петербурге будут благоустраивать сквер на Шуваловском проспекте, который располагается на берегу реки Глухарки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На территории хотят сделать новые пешеходные дорожки, скамейки, газон, посадить деревья и кустарники. Работы будут проводиться на площади более трех гектаров.

Сейчас территория совсем не выглядит ухоженной, нет ни урн, ни скамеек, вместо газонов везде летом высокая трава, дорожки заменяют вытоптанные тропинки.

На текущий момент идут подготовительные работы по разработке программы благоустройства.

Также во Фрунзенском районе появится сквер в честь города-побратима Исфахана.

Фото: пресс-служба Смольного