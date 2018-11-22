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Во Фрунзенском районе появится сквер в честь города-побратима Исфахана
Сегодня, 15:49
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nastya960

Во Фрунзенском районе появится сквер в честь города-побратима Исфахана

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Такое решение приняла Топонимическая комиссия.

Во Фрунзенском районе Петербурга появится сквер в честь города-побратима Исфахана, находящегося в Иране. К такому решению пришла Топонимическая комиссия Петербурга. Данное постановление уже подписал врио губернатора Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Так один из скверов Фрунзенского района будет называться Исфахинским. Отмечается, что названия многих улиц Фрунзенского района посвящены международной тематике, в том числе и городам-побратимам Северной столицы. Так есть Бухарестская, Будапештская улицы, улица Турку, Софийская и т.д.

Ранее на Piter.TV: В Московском районе улицу назовут именем Героя Советского Союза Федора Котанова.
Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: исфахан, сквер, топонимическая комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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