Во Фрунзенском районе появится сквер в честь города-побратима Исфахана

Такое решение приняла Топонимическая комиссия.

Во Фрунзенском районе Петербурга появится сквер в честь города-побратима Исфахана, находящегося в Иране. К такому решению пришла Топонимическая комиссия Петербурга. Данное постановление уже подписал врио губернатора Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Так один из скверов Фрунзенского района будет называться Исфахинским. Отмечается, что названия многих улиц Фрунзенского района посвящены международной тематике, в том числе и городам-побратимам Северной столицы. Так есть Бухарестская, Будапештская улицы, улица Турку, Софийская и т.д.

Ранее на Piter.TV: В Московском районе улицу назовут именем Героя Советского Союза Федора Котанова.

Фото: Piter.TV