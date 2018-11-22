В Московском районе улицу назовут именем Героя Советского Союза Федора Котанова

Такое решение приняла Топонимическая комиссия.

В Смольном подписали постановление, согласно которому одна из улиц Московского района будет носить имя Героя Советского Союза Федора Котанова. Такое решение приняла Топонимическая комиссия, сообщает пресс-служба администрации.

Федор Котанов родился в 1915. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Севастополя и был офицером. Позже в отряде морской пехоты он принимал участие в десантных операциях. В 1945 году во время Парада Победы уже майор Котанов командовал сводным батальоном моряков-черноморцев.

За свои заслуги он был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден двумя орденами Ленина. Помимо этого, у него есть орден Суворова III-й степени, орден Красной Звезды, три ордена Красного знамени, орден Отечественной войны I-й степени и орден Александра Невского.

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