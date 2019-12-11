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"Вырубка деревьев приведет к катастрофе": жители Петроградки борются за тополя у набережной реки Карповки

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Активисты просят Комитет по благоустройству провести экспертизу каждого дерева.

Жители Петроградского района борются за деревья у набережной реки Карповки. Десятки тополей от улицы Чапаева до Петропавловской по документам планируют вырубить. Активисты просят Комитет по благоустройству провести экспертизу каждого дерева.

Мы дальше будем обращаться в уполномоченные органы для разрешения этого вопроса в пользу того, чтобы максимально сохранить деревья. Мы не говорим о сухостойных и больных деревьях, таких как вязы. Речь идет о возрастных тополях преимущественно.

Сергей Думцев, активист, житель Петроградского района

Согласно документам, под снос должны пойти 48 деревьев. Стоимость работ – 689 тысяч рублей.

Если руководствоваться такой логикой, что возрастное дерево представляет угрозу, то нужно спиливать все возрастные деревья в городе. Машину нужно убрать, потому что люди попадают под машины. Эта логика не принимается нами, она ведет к катастрофе.

Сергей Думцев, активист, житель Петроградского района

Администрация Петроградского района не ответила оперативно на запрос Piter.TV.

Ранее мы публиковали репортаж о благоустройстве набережной Карповки. Там можно посмотреть, как выглядели многолетние тополя осенью. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: газоны и зеленые насаждения, деревья спб, петроградский район, старые деревья в спб
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб, Районы Петербурга,

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