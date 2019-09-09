Как выглядит обновленная набережная Карповки: взгляд Piter.TV

Для петербуржцев открыли благоустроенную набережную реки Карповки.

Участок набережной от улицы Чапаева до Петропавловской улицы преобразился. Официально ремонт еще не завершен, но погулять по новой набережной уже можно.

У реки появились деревянные скамейки, качели для детей и взрослых, карусели, зона для выгула собак.

На территории установили фигуру карпа, с обратной стороны разместили доску для записей. В центре разместилась клумба с растениями, а неподалеку – настоящий огород с кабачками, огурцами и свеклой.

Строительством занималась компания "Нескучный сад", проект разрабатывали вместе с петербуржцами. Работы начали в июне 2019 года, полноценное открытие запланировано на октябрь этого года.

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