Белый дом проиллюстрировал удары по Ирану кадрами из Call of Duty

В США сопроводили кадры атаки по Ирану компьютерным роликом из игры-стрелялки.

Белый дом через социальные сети опубликовал видеоподборку ракетных ударов по иранской территории и использовал в ней кадры одной из видеоигр серии Call of Duty. Запись начинается со вставки из компьютерного проекта, на которой главный персонаж вбивает в планшет координаты для нанесения ударов по объектам противника. затем американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе разместила в ролике кадры уже настоящих атак по реальным целям в Исламской Республике на Ближнем Востоке.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Politico: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / The White House