Politico: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней

Пентагон рассчитывает вести сражения против Ирана как минимум до сентября.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе рассчитывает проводить военную операцию в отношении Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. Соответствующими данными с западной аудиторией поделились иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона. В СМИ уточнили, что представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) обратились к руководству военного министерства с просьбой направить в штаб-квартиру командования, расположенную в городе Тампа штата Флорида, дополнительное количество разведчиков. Эти лица необходимы стране якобы для поддержки операций против Ирана.

на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, - до сентября включительно". Газета называет этот запрос указанием на то, что военная операция США против исламской республики "может продлиться существенно дольше изначально обозначенных президентом страны Дональдом Трампом временных рамок в четыре недели".

Кроме того, привлечение дополнительных специалистов, по оценке газеты, свидетельствует о том, что американская администрация "не была полностью готова к последствиям" конфликта. В пользу этого тезиса, по данным Politico, говорит также то, что Госдепартамент направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для оказания поддержки американским гражданам в условиях конфликта.

Крук: Иран начинает применять новые виды вооружений.

Фото: pxhere.com