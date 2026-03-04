Аластер Крук объяснил, что Запад еще не видел технологии, которые есть у Ирана в сфере защиты.

Иранские силы, стремясь вытеснить американцев с Ближнего Востока, начинают применять новые виды вооружений. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Glenn Diesen сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт назвал зрителям шоу конечную цель Тегерана в конфликте с США и Израилем.

Государства Персидского залива почти полностью исчерпали свои системы воздушного развертывания. Есть очевидные признаки: иранские дроны свободно летают над Дубаем и другими объектами. <…> Так что теперь иранцы могут не спеша уничтожать американские базы — и в значительной степени именно это и происходит. США эвакуируют несколько баз... Аластер Крук, эксперт

Специалист пояснил, что иранские военнослужащие поэтапно переходят к применению все более совершенных и смертоносных видов вооружений в регионе. В результате, по словам Аластера Крука, противовоздушные системы еврейского государства не справляются с теми целями, которые летят к ним быстрее, чем скорость в четыре Маха. По мнению аналитика, затем для Ближнего Востока начнется третий этап конфликта, связанным с беспилотными летательными аппаратами, которыми теперь обладает Тегеран. Аналитик добавил, что мировая общественность уже видела гиперзвуковые ракеты с несколькими боеголовками, но еще не могли наблюдать за кассетными боеголовками у Ирана.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen