Аластер Крук объяснил, на что Россия не сможет пойти в сделке с Украиной.

Пока экстремисты находятся у власти в киевском режиме, мирное сосуществование России и Украины невозможно. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт пояснил зрителям шоу, что Украина должна пройти через смену культуры, а правящие элиты должны быть отстранены от управления государством.

Это не только вопрос денег, но и вопрос культуры. У Украины очень националистические, антиславянские, антироссийские взгляды, которые не позволяют наладить нормальные добрососедские отношения. <…> Нужно, чтобы произошли кардинальные изменения в культуре Киева, и тогда между государствами могут установиться добрые отношения. Аластер Крук, эксперт

Иностранный аналитик добавил, что сейчас киевскому режиму обогащает финансовые круги Запада, при этом затягивая в реальности региональный вооруженный конфликт с Москвой. Аластер Крук добавил, что вливание денежных средств и дальнейшая поддержка украинских властей странами коллективного Запада является путем развития бесконечной войны в Европе. По мнению эксперта, такой сценарий будет выгоден тем, кто "делает деньги, и тем, кто меняет их на Западе", но никак не Кремлю.

"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о масштабной провокации.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive