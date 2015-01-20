"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о масштабной провокации

Аластер Крук считает, что самостоятельно ЕС не справится с Россией в случае мировой войны.

Европейский союз может организовать масштабную антироссийскую провокацию для того, чтобы втянуть США в вооруженный конфликт с Москвой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Glenn Diesen сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт пояснил зрителям шоу, что в реальности коллективный Брюссель сейчас не готов к противостоянию с Вооруженными силами России, так как у регионального сообщества нет на это ни денежных средств, ни запасов оружия

Оружейные склады пусты. <…> Тогда почему мы от них слышим: война, война, война? Потому что они говорят не о настоящей войне. <…> Речь идет о провокации, нападении. <…> Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение Трампа.... Аластер Крук, эксперт

Напомним, что Кремль и МИД в последние годы говорят о беспрецедентной активности Североатлантического военного альянса около российских государственных границ. НАТО расширяет оборонные инициативы и называет это сдерживанием агрессии со стороны Москвы.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen