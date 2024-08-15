"Невидимый пункт". Экс-агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США

Аластер Крук объяснил внутриполитическую ситуацию в США.

Во главе американской Демократической партии стоит невидимый командный пункт, который может сместить одного политического лидера и поставить на освободившееся место другого. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт пояснил зрителям шоу, что такой "командный пункт" представляет из себя мощный конгломерат из движения, близких к ней неправительственных организаций, а также СМИ и финансового мира.

За всем там стоит невидимый нам командный пункт. Президент стал фигурой чистой номинальной. <...> В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой. Аластер Крук, эксперт

Алистер Крук уточнил, что речь идет о своего рода процессе тотализации, в основе которого находятся жесты, вызывающие у общества тот или иной эмоциональный отклик.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom