  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:29
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России

0 0

Аластер Крук объяснил, какой выгоды ждет ВПК США.

Американская администрация разрешила Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России для эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист объяснил зрителям шоу, что  крупный военно-промышленный комплекс США заинтересован в разрастании кризиса, так как это всегда приносит огромные прибыли.

Американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй".

Аластер Крук, эксперт

На Западе отреагировали на новый план США по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: mi6, аластер крук, великобритания, впк, всу, опк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии