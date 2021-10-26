"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России

Аластер Крук объяснил, какой выгоды ждет ВПК США.

Американская администрация разрешила Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России для эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист объяснил зрителям шоу, что крупный военно-промышленный комплекс США заинтересован в разрастании кризиса, так как это всегда приносит огромные прибыли.

Американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй". Аластер Крук, эксперт

На Западе отреагировали на новый план США по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom