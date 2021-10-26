"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России

Американская администрация разрешила Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России для эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист объяснил зрителям шоу, что крупный военно-промышленный комплекс США заинтересован в разрастании кризиса, так как это всегда приносит огромные прибыли.
Американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй".
Аластер Крук, эксперт
На Западе отреагировали на новый план США по Украине.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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