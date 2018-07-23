Аластер Крук оценил заявления из Вашингтона.

Разрешение американской администрации при президенте Джо Байдене наносить Вооруженным силам Украины удары вглубь российской территории не изменит ход регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук.

Я думаю, прежде всего они, вероятно, четко понимают, что обстрелы через границу, в непосредственной близости от границы, где собраны российские войска и где находится военный пост, продолжаются уже год без какого-либо эффекта. <...> Это соглашение, о котором было объявлено с таким восторгом, не изменит исход. Аластер Крук, эксперт

Бывший дипломат Великобритании отметил, что речь идет об очередном нарративном шоу. Аластер Крук заметил, что целью такой информации является демонстрация того, что Вашингтон активно противостоит российскому лидеру Владимиру Путину, поэтому проводить жесткую политику в этот решающий период Вашингтону важно до президентских выборов, которые пройдут в в стране в ноябре 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom