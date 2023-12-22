Аластер Крук оценил исход регионального конфликта между Москвой и Киевом.

Украинский кризис закончится полным разгромом армии киевского режима, а Россия продиктует свои условия для политического будущего страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт пояснил зрителям шоу, что исход военного противостояния между Киевом и Москвой уже предрешен, так как ВС РФ постоянно набирают обороты и продвигаются вперед на линии фронта.

Вопрос заключается в том, будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у Украины не будет иного выбора, кроме как капитулировать. Путин очень ясно дал это понять. Аластер Крук, эксперт

"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom