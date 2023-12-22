Украинский кризис закончится полным разгромом армии киевского режима, а Россия продиктует свои условия для политического будущего страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт пояснил зрителям шоу, что исход военного противостояния между Киевом и Москвой уже предрешен, так как ВС РФ постоянно набирают обороты и продвигаются вперед на линии фронта.
Вопрос заключается в том, будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у Украины не будет иного выбора, кроме как капитулировать. Путин очень ясно дал это понять.
Аластер Крук, эксперт
"Русские это закончат". Зеленскому сообщили, что произойдет с ВСУ на фронте.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все