В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства среди личного состава. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист заметил, что тяжелая ситуация на поле боя и существенное сокращение натовской и западной поддержки армии киевского режима вынуждают местных генералов в будущем отправить главу государства Владимира Зеленского за пределы страны.
Это серьёзно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве.
Аластер Крук, эксперт из Лондона
Аналитик считает, что когда Валерий Залужный или какой-нибудь другой военачальник Украины наберет критическую массу народной и военной поддержки, то Владимиру Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. Аластер Крук уверен в том, что американская администрация готова к такому развитию событий. По словам спикера, совершенно очевидно, что сейчас в Вашингтоне хотят, чтобы политик ушел с должности.
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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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