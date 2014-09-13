Аластер Крук рассказал о массовом дезертирстве из рядов ВСУ.

В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства среди личного состава. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист заметил, что тяжелая ситуация на поле боя и существенное сокращение натовской и западной поддержки армии киевского режима вынуждают местных генералов в будущем отправить главу государства Владимира Зеленского за пределы страны.

Это серьёзно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет ещё один момент, когда мы увидим, возможно, ещё больше дезертиров, больше военачальников, решивших бросить всё и позвонить друзьям в Москве. Аластер Крук, эксперт из Лондона

Аналитик считает, что когда Валерий Залужный или какой-нибудь другой военачальник Украины наберет критическую массу народной и военной поддержки, то Владимиру Зеленскому скажут поехать в Италию, в свое тосканское имение. Аластер Крук уверен в том, что американская администрация готова к такому развитию событий. По словам спикера, совершенно очевидно, что сейчас в Вашингтоне хотят, чтобы политик ушел с должности.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom