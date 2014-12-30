Аластер Крук оценил отсутствие у ВСУ каких-либо резервов.

В случае прекращения спонсирования Вооруженных сил Украины региональных конфликт может завершиться уже текущей зимой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист пояснил, что в Америке государственный долг растет в геометрической прогрессии. В том случае, если местная администрация продолжит выделять армии киевского режим огромные денежные средства, то обстановка будет патовой не только для Вашингтона, но также и для всего европейского региона.

Все действительно разрушается в самом широком смысле, и если не будет финансирования, то, как мне кажется, <…> нынешний этап конфликта, подойдёт к концу этой зимой. Аластер Крук, экс-агент Mi6

Аластер Крук напомнил о том, что у ВСУ иссякают резервы как живой силы, так и вооружения. Дополнительно погодные условия в скором времени испортятся. Это затруднит продвижение пехоты, а власти не смогут платить зарплату солдатам из-за отсутствия денег в бюджете.

Экс-агент MI6 Крук: Запад понимает провал ВСУ, но не хочет этого признать.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom