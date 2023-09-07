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Экс-агент MI6 Крук: Запад понимает провал ВСУ, но не хочет этого признать

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Аластер Крук оценил атаки беспилотников ВСУ по инфраструктуре России.

Западные страны во главе с Вашингтоном понимают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом, однако не могут это "пережить". оответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук.  Иностранный специалист пояснил, что власти США могут считать наилучшим выходом из ситуации продолжить эскалацию конфликта в регионе. Именно поэтому американцы позволяют киевскому режиму совершать удары по российской территории беспилотниками. Однако эксперт полагает что такая деятельность ни к чему не приведет. 

Я думаю, что они признали это, в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен.

Аластер Крук, экс-агент Британии

Аластер Крук заметил, что российские войска не испытывают страха, а наоборот, только ожесточаются из-за нападений дронов ВСУ. Он добавил, что всему есть предел.

Экс-агент MI-6 указал на особенности опасного положения Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: mi6, аластер крук, великобритания, всу, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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