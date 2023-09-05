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Экс-агент MI-6 указал на особенности опасного положения Зеленского

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Аластер Крук оценил нехватку военной помощи для ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский находится в ужасном положении. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук.  Иностранный специалист заметил, что поставки военной помощи иссякают для киевского режима, так как в Европе фиксируется ее нехватка.

Украинцы попросили, насколько я знаю, ещё 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег.

Аластер Крук, экс-агент Mi6

Эксперт полагает, что  в настоящее время лидера киевского режима Владимира Зеленского загнали в угол, так как ко всему прочему политическую верхушку заполонили местные неофашисты, а украинские военнослужащие больше не желают самоотверженно бросаться в сражения против России и терять в боях по десять тысяч человек ежемесячно.

"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

 

Теги: mi6, аластер крук, великобритания, военная помощь, всу, разведка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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