Аластер Крук оценил вероятность того, что Джо Байден предложит Украине "мирные переговоры" с Россией.

На Украине боятся, что лидер Белого дома Джо Байден подтолкнет украинского президента Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией в преддверии выборов в Америке. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Таким образом иностранный специалист ответил на вопрос от ведущего шоу Эндрю Неаполитано о том, беспокоятся ли сейчас украинцы о том, что Вашингтон подставит их из-за переизбрания Байдена на пост лидера США. Аналитик полагает, что киевский режим опасается того, что мирное урегулирование регионального кризиса на деле будет означать полную капитуляцию для Украины.

В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией. Аластер Крук, экс-разведчик США

"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom