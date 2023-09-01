Аластер Крук считает, что глава Украины находится меж двух огней.

Украинские военнослужащие возмущены инструкторами и генералами НАТО, которые советуют им идти лоб в лоб на укрепленные позиции российской армии, а также массово гибнуть на поле боя. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист заметил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сейчас оказался между двух огней. Речь идет о том, что с одной стороны на политика давят местные ультранационалисты, которые требуют не идти на переговоры с Москвой и продолжать сражения, а с другой - обозленные солдаты, которые гибнут из-за неверных тактических решений западных инструкторов.

Военнослужащие сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц. Аластер Крук, экс-агент Британии

"Отчаянный шаг". Экс-агент MI6 раскрыл, что ВСУ подготовили на передовой.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom