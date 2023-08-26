Аластер Крук считает, что ВСУ не смогли добиться успехов в контрнаступлении.

ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию оборону, чтобы оправдаться в глазах своих международных союзников. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент службы внешней разведки Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист заметил, что Вашингтон и коллективный Запад уже не способны передавать Вооруженным силам Украины военные грузы в том же объеме, что и приходили ранее. Эксперт полагает, что для армии киевского режима заканчивается последний шанс совершить прорыв в их контрнаступлении в регионе конфликта.

Они пошли на отчаянный шаг, чтобы попытаться добиться хоть чего-нибудь на фронте, но они проигрывают, они не смогли ничего достичь. Аластер Крук, экс-агент Mi6

Дополнительно Аластер Крук добавил, что западные страны недовольны происходящим на театре боевых сражений. Речь идет о том, что несмотря на все поставки натовской техники, ВСУ оказались не способны добиться успехов.

Экс-агент MI6 ужаснулся новой лживой схеме Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom