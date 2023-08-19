Аластер Крук оценил коррумпированность Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский проводит показательные "чистки" в государственных структурах и "борется с коррупцией" ради того, чтобы не потерять поддержку со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент службы внешней разведки Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист заметил, что общество не понимает, как именно киевский режим распоряжается огромным количеством вливаемых в Украину денежных средств, поэтому главе государства надо сделать вид, что он искореняет коррупцию в стране.

Скорее всего, Украина – крупнейшее криминальное явление века - отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу. Аластер Крук, экс-агент Mi6

Напомним, что в американском внешнеполитическом ведомстве ранее заявили, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Вашингтоном помощи стране в долгосрочной перспективе.

Бывший агент MI6 Крук: Запад не поможет Украине создать бесполетную зону.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom