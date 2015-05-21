Аластер Крук считает, что у Москвы находятся лучшие системы ПВо в мире.

Попытки украинских властей защитить собственное воздушное пространство с помощью новых поставок систем противовоздушной обороны от стран коллективного Запада обречены на провал из-за боязни последних вступить в войну с Россией и ее технического превосходства. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский разведчик-агент Mi6 Аластер Крук. Иностранный специалист заметил, что на текущий момент сформировать над территорией Украины бесполетной зоны невозможно, так как именно Россия обладает лучшими системами ПВО на планете.

Бесполётной зоны над Украиной сейчас нет потому, что создать её невозможно — это втянет нас в войну. Аластер Крук, экс-агент Mi6

Экс-агент MI6 Крук: российская армия разрушила миф об американской военной мощи.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom