Аластер Крук рассказал о недальновидности стран Запада по украинскому кризису.

Российская армия полностью разоблачила миф о военной мощи американских представителей в ходе вооруженного конфликта на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент из Службы внешней разведки Mi6 MI6 Аластер Крук. Иностранный специалист полагает, что страны коллективного Запада совершают большую ошибку, когда не задумываются о дальнейших шагах в вопросе оказания помощи киевскому режиму и ВСУ. Это сказывается на нехватке боеприпасов в регионе конфликта.

Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены. Провал теории, провал реальных действий, отправка украинцев на танках на минные поля. Аластер Крук, экс-разведик Британии

Аластер Крук задал риторический вопрос о том, что будет в случае, если Россия сможет победить страны НАТО в этом конфликте. Бывший разведчик добавил, что страны не обращают внимание на последствия, а просто "берутся за дело с большим энтузиазмом и своей повесткой"

"С нами или против нас": экс-агент MI6 ужаснулся тактике США на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom