Аластер Крук оценил слова главы Госдепа США о сближении Украины и НАТО.

Американские власти своими резкими заявлениями блокируют возможность переговоров для киевского режима. Соответствующее мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук. Иностранный специалист привел в качестве примера одного из таких проблемных заявлений слова государственного секретаря страны Энтони Блинкена о том, что украинский кризис сближает киевский режим и страны Североатлантического военного альянса. Эксперт не думает, что Вашингтон вообще заинтересован в переговорном процессе с Москвой.

Позиция "вы с нами или против нас", этот тип языка изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков, лишает любых реальных причин ее возникновения. Он твердит, что "Россия должна быть наказана", а мы ничего не можем сделать. Аластер Крук, экс-разведчик MI6

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom