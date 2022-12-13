Британский разведчик назвал истинную цель поставок F-16 Киеву

Аластер Крук считает, что страны-союзники ВСУ к сентябрю не смогут активно продолжать оказывать военную помощи Киеву.

Военные поставки от коллективного Запада киевскому режиму истребителей F-16 американского производства представляют собой попытки международных союзников сохранить лицо на фоне российских успехов в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее мнение в эфире YouTube-проекта Judging Freedom огласил бывший агент британской службы внешнеполитической разведки Аластер Крук. Иностранный эксперт оценил результаты саммита "Большой семерки" (G7), проведенного в японском городе Хиросима. Специалист объяснил, что его участники придумали для мира лозунг "мы не проигрываем", что сказалось на решении американского президента Джо Байдена начать подготовку украинских летчиков к пилотированию F-16.



Это абсолютное упорство в том, чтобы говорить "нет, что бы вы ни видели — Артемовск, что бы то ни было еще — мы побеждаем". Мы все застряли на этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают. Аластер Крук, экс-разведчик

Аластер Крук полагает, что американское решение по F-16 удачно совпало с просочившимися в СМИ заявлениями различных союзников президента Украины Владимира Зеленского о необходимости сводить кризис к мирным переговорам с Москвой. Эксперт заметил, что американские источники говорят о том, что кризис в регионе завершится очень скоро, так как союзники больше не могут продолжать снабжать ВСУ оружием и боеприпасами. Они пояснили, что предельным сроком станет сентябрь 2023 года.

...И затем совершенно случайно Байден дает зеленый свет F-16, что сразу отменяет сентябрьский срок, это будет продолжаться до конца года, по крайней мере. Аластер Крук, экс-разведчик

Все резко изменилось: разведчик MI6 раскрыл, что ждет Зеленского в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom