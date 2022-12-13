Аластер Крук оценил вероятность успеха украинской атаки.

Вооруженные силы Украины уступает российским военнослужащим по всем параметрам, несмотря на оказанную со стороны коллективного Запада поддержку. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент службы внешнеполитической разведки Аластер Крук. Иностранный эксперт добавил, что он оставляет под вопросом возможность нанесения ВСУ своего контрудара.

Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки — все, что необходимо ее войскам для наступления. Аластер Крук, экс-разведчик Британии

Британский специалист полагает, что в настоящее время у ВСУ есть всего 50 тысяч подготовленных военнослужащих, в то время как у российской армии их во много раз больше.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom