Дуглас Макгрегор рассказал о том, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать ради достижения своих интересов.

Действующей американской администрации необходимо наладить отношения с Россией ради сохранения мира, а также получения взаимной выгоды. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Мнением иностранный специалист поделился в беседе кандидатом в президенты США, адвокатом Робертом Кеннеди — младшим. По мнению Макгрегора, администрация в Белом доме при Джо Байдене потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить Вашингтону. Именно поэтому киевский режим продолжает подталкивать Москву к открытому противостоянию с Западом.

Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство. Дуглас Макгрегор, эксперт США

Полковник США в отставке напомнил о том, насколько эффективными могут быть отношения между Россией и США. В качестве примера специалист привел в пример совместую борьбу с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону важнейшими разведывательными данными.

Экс-советник главы Пентагона считает, что Украина пытается втянуть США в конфликт.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.