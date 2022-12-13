Дуглас Макгрегор рассказал о больших потерях ВСу в личном составе.

Украинское руководство готово пойти на все ради того, чтобы попытаться втянуть американские власти в региональный конфликт на своей стороне. Соответствующее заявление в эфире собстве6нного YouTube-канала сделал бывший советник министра обороны США при администрации экс-президента Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт заметил, что в настоящее время тактика Вооруженных сил Украины оборачивается для киевского режима катастрофой. Такое мнение иностранный специалист огласил в рамках общения с племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, претендующим на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост главы США Робертом Кеннеди-младшим. Дуглас Макгрегор добавил, что ВСУ сейчас близки к своему "полному краху".

Они потеряли 300 тыс. убитыми. Это невосполнимые потери... На текущий момент мы имеем отчаявшийся режим в Киеве, который готов пойти на все, чтобы попытаться втянуть Соединенные Штаты в войну на своей стороне. Дуглас Макгрегор, экс-советник шефа Пентагона

Военный из США восхитился операцией российской разведки.

Фото и видео: YouTube / Douglas Macgregor S.C.