Экс-глава MI6 считает, что США потеряли инициативу в конфликте с Ираном

Экс-глава британской внешней разведки добавил, что, в то время как США ввязались в "войну по выбору", для Ирана это "война за существование".

Иран имеет преимущество в вооруженном конфликте с американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе, которые утратили инициативу из-за недооценки сил противника. Такое мнение выразил бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI6 (2014-2020) Алекс Янгер в интервью The Economist. Иностранный эксперт напомнил об удачных решениях властей из Тегерана. В частности, речь идет о рассредоточении собственных военных возможностей и делегирование должностных полномочий на применение этих видов вооружений. Такие меры обеспечили иранскому руководству дополнительную устойчивость перед мощной воздушной кампанией противника.

Реальность такова, что США недооценили масштаб задачи и, как мне кажется, примерно две недели назад утратили инициативу. На практике иранский режим оказался гораздо более устойчивым, чем, думаю, кто-либо ожидал. Алекс Янгер, эксперт из Лондона

Алекс Янгер указал на "горизонтальную эскалацию" со стороны Тегерана. Таким образом страна обстреливает ракетами всех, кто находится в зоне досягаемости. Это позволило увеличить цену конфликта для Вашингтона. Дополнительно ведется энергетическая война, которая позволяет вывести кризис на глобальный уровень и держать государства региона под угрозой.

