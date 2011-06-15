Экс-глава MI-6 оценил вероятность смены власти в Иране

В Великобритании сообщили о том, что США и Израиль не смогут добиться целей в Иране.

Смена правящего политического режима на иранской территории в результате американских и израильских ракетных и дроновых ударов маловероятна. Соответствующее заявление в эфире телеканала Соединенного королевства Sky News сделал бывший глава британской разведки MI-6 Джон Сойерс. Иностранный эксперт пояснил СМИ, что правительство Тегерана обладает на текущий момент значительными преимуществами в протисостоянии оппонентам "на земле". В частности, они обладают значительным силовым ресурсом, а организованная оппозиция, сплоченная вокруг своих сторонников, не имеет такого. Дополнительно глава разведки Лондона, руководивший ведомством в период с 2009 по 2014 года, уточнил, что существует опасность применения военной силы в ближневосточном регионе "без ясных целей".

Я не ожидаю, что в Тегеране произойдет смена власти и к власти придет кучка либералов. Я думаю, что этот сценарий надуманный и фантастичный. Джон Сойерс, экс-глава британской разведки

Джон Сойерс заметил, что решение вашингтонской администрации при презиьенте-республиканце Дональде Трампе "вывело нас на новую территорию", поэтому сейчас мировой сообщество остается в состоянии большой неопределенности относительно того, что произойдет на Ближнем Востоке.

Фото: YouTube / Sky News