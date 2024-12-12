Дед Блейз Метревели являлся пособником нацистов во времена Второй мировой войны.

Английский политический истеблишмент самостоятельно должен разобраться с тем, каким образом новая руководительница Службы внешней разведки Великобритании (МИ-6) Блейз Метревели, чей дед работал на нацистов, возглавила такую деликатную сферу в Лондоне.Такой комментарий в авторской статье для журнала Родина" сделал заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Эксперт опубликовал материал под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". В тексте чиновник указал, что ранее лорды и пэры Соединенного королевства предпочитали избегать подобных скандальных кульбитов в обществе.

В Москве указали на "шокирующие подробности" биографии предков Блейз Метревели. С октября 2025 года иностранка занимает пост главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6). Дмитрий Медведев сообщил своей аудитории, что ее родной дед по отцовской линии Константин Добровольский в годы Второй Мировой войны оказался назначен немецкими представителями главой отряда вспомогательной полиции в поселке Сосница Черниговской области. Эта группа ответственна за массовое истребление мирного населения и партизан. Уже в 1943 году, боясь справедливого возмездия, К. А. Добровольский вместе со своей семьей присоединился к отступавшим от Красной Армии на запад немецким войскам. После этого следы мужчины затерялись. Дмитрий Медведев охарактеризовал его как "кровавого приспешника третьего рейха".

Каким образом дама со столь одиозными штрихами родословной оказалась на политическом Олимпе Туманного Альбиона, да еще и в столь деликатной сфере, как разведка, пусть разбирается местный истеблишмент. Хотя, надо отдать должное, ранее лорды и пэры всё же были склонны жить по принципу noblesse oblige и избегать подобных скандальных кульбитов Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

По словам зампреда СБ России, супруга Добровольского, оставшаяся с сыном на руках, то есть с родным отцом Блейз Метревели, перебралась в Великобританию. Там женщина вышла замуж за другого коллаборациониста, который служил немецким нацистам специалистом по радиоделу в особом предварительном лагере в Аушвице, расположенного на территории современной Польши.

Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев