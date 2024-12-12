В СБ РФ напомнили о том, как Вашингтон и Лондон поддерживали националистов на Украине во времена СССР.

В Москве сообщили, что с учетом прямой поддержки диверсионной деятельности украинских националистов со стороны вашингтонской администрации и правительства Соединенного королевства во времена Советского союза сейчас остро встает вопрос о возможном выдвижении в адрес этих западных государств требований о компенсациях за нанесенный советской экономической системе материальный ущерб. Такой комментарий в авторской статье для журнала Родина" сделал заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Эксперт опубликовал материал под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". В тексте чиновник предложил изучить вопрос о подсчете ущерба, который понес СССР в борьбе с националистами на Западной Украине в период с 1940 по 1950 годы. По мнению политического деятеля, в условиях холодной войны того времени Запад активно использовал любые способы и механизмы для ослабления Кремля. В частности, речь шла о поддержке радикальных движений в союзных республиках, помощь в ускоренной вегетации украинского национализма.

С учетом прямой поддержки диверсионно-террористической деятельности украинских националистов со стороны Вашингтона и Лондона во весь рост встает вопрос о целесообразности выдвижения в их адрес компенсаторных требований за ранее нанесенный ущерб советскому народному хозяйству. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев