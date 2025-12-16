Премьер Пакистана: церемония подписания сделки между США и Ираном состоится в Швейцарии

Шахбаз Шариф раскрыл подробности о том, когда будут подписаны документы.

Соглашение между американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе и иранским руководством было достигнуто, а торжественная церемония подписания документов состоится 19 июня в Швейцарии. Такую информацию представил в социальных сетях премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Иностранный политик добавил, что стороны вооруженного конфликта на Ближнем Востоке объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая территорию Ливана.

После интенсивных переговоров мы с радостью объявляем, что соглашение о мире между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран было достигнуто <...>. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана

Шариф добавил, что серия встреч посредников США и Ирана будет предшествовать подписанию соглашения. Премьер-министр Пакистана поблагодарил Катар, Саудовскую Аравию и Турцию за значимый вклад в достижение дипломатического решения в регионе.

Пакистан заявил о беспрецедентных последствиях изменений климата.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Shehbaz Sharif