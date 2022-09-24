Пакистан заявил о беспрецедентных последствиях изменений климата

Шахбаз Шариф напомнил, что большая часть территории страны все еще покрыта водой.

Пакистан сталкивается с ранее невиданными последствиями изменений климата. Такую информацию перед международными коллегами представил на на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Шахбаз Шариф. Чиновник рассказал, что из-за масштабных разрушений, вызванных наводнениями, количество жертв за последние два месяца в стране составило свыше 900 человек. В настоящее время значительная часть территории Пакистана остается под водой. Он добавил, что страна покрыта "океаном из человеческих страданий".

Пакистан никогда ранее не сталкивался с такими последствиями глобального потепления. Наши ледники быстро тают, наши леса горят. Жара достигла 53 градусов по Цельсию. Пакистан превратился в самое жаркое место на планете. <...> мы живем в период беспрецедентного, жуткого муссона. Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана

Известно, что более 33 миллионов человек, включая женщин и детей, находятся в опасности из-за продолжающейся природной катастрофы. В ходе наводнений жертвами стали более полторы тысячи граждан, из которых 400 человек - несовершеннолетние. Также население страдает от голода и болезней.

В Пакистане из-за наводнения погибли 1033 человека.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций