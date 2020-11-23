В Пакистане из-за наводнения погибли 1033 человека

Еще 1527 человек получили ранения.

Число жертв наводнений в Пакистане превысило одну тысячу человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

С 14 июля в стране продолжаются муссонные дожди и наводнения, в результате которых погибли 1033 человек. Еще 1527 человек получили ранения. В управлении добавили, что из-за ливней и разлившихся рек повреждены около 3,5 тысячи километров дорог, а также обрушились 149 мостов.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек.

Видео: ВКонтакте / ТАСС