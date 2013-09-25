Восемь из них погибли в Сеуле.

В Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей власти.

Восемь человек погибли в Сеуле. Еще четверо стали жертвами ливней в провинции Кенгидо. Также сообщается о двух погибших в провинции Канвондо.

Отметим, что с понедельника по среду в Сеуле выпало 525 мм осадков. Это повлекло сильные наводнения, в результате которых около 7,5 тысяч человек по всей стране покинули свои дома.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб на фестивале музыки в Испании из-за обрушения конструкций.

Видео: YouTube / 연합뉴스 Yonhapnews