В Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей власти.
Восемь человек погибли в Сеуле. Еще четверо стали жертвами ливней в провинции Кенгидо. Также сообщается о двух погибших в провинции Канвондо.
Отметим, что с понедельника по среду в Сеуле выпало 525 мм осадков. Это повлекло сильные наводнения, в результате которых около 7,5 тысяч человек по всей стране покинули свои дома.
Ранее мы сообщали, что один человек погиб на фестивале музыки в Испании из-за обрушения конструкций.
Видео: YouTube / 연합뉴스 Yonhapnews
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