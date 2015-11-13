Один человек погиб на фестивале музыки в Испании из-за обрушения конструкций

Пострадавшими стали еще около 20 человек.

На фестивале электронной музыки в Испании обрушилась сцена. Из-за обрушения конструкции погиб один человек и еще как минимум 17 людей пострадали. Об этом сообщили местные журналисты. Экстренные службы полагают, что конструкция оказалась повреждена из-за сильного ветра, обрушившегося на территории автономного сообщества Валенсия в муниципалитете Кульере. Инцидент с падением части сцены зафиксирован в 04:18 утра по местному времени (в 05:18 утра по времени Москвы) в муниципалитете Кульере.

Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами. пресс-служба спасения Emergències 112

Организаторы фестиваля объявили о приостановке мероприятия. Экстренные службы провели эвакуацию площадки из-за соображений по безопасности. В общей сложности музыкальное мероприятие должны были посетить около 320 тысяч человек.

Отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА рассказал о здоровье мальчика накануне трагедии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости