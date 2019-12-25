Отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА рассказал о здоровье мальчика накануне трагедии

Как выяснилось, у юноши не нашли каких-либо проблем во время последнего медосмотра.

В ходе тренировки молодёжного клуба СКА в Петербурге погиб 14-летний хоккеист. У мальчика остановилось сердце после попадания шайбой в грудь. Отец погибшего рассказал телеканалу "360" о карьере сына и о его состоянии здоровья до трагического происшествия.

Поскольку представители клуба запретили родителям смотреть тренировки, о смерти сына мужчина узнал с чужих слов. Ему сообщили, что вечером 11 августа команда юноши выигрывала со счётом 5:4. После того, как подростка госпитализировали, его сердце удалось запустить, но спасти хоккеиста не смогли.

Также отец спортсмена подчеркнул, что у его ребёнка не было каких-либо проблем со здоровьем. Совсем недавно, в прошлом месяце, он успешно прошёл диспансеризацию в составе команды.

Никаких проблем там не было. Делали УЗИ сердца свежее буквально в июле, перед сезоном. То есть смотрели врачи, сказали, что все нормально. собедедник телеканала "360"

Отметим, что до прихода в СКА погибший играл за петербургское "Динамо". Тренеры прогнозировали большие перспективы на его карьеру.

Ранее мы сообщили о том, что после смерти 14-летнего хоккеиста на тренировке в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Фото: Pxhere