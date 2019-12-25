После тренировки петербургского СКА погиб юный хоккеист

Всеволод Малков скончался в больницы от удара шайбы в грудь.

Вечером четверга, 11 августа, в ходе тренировки молодежной хоккейной команды СКА погиб юный спортсмен Всеволод Малков 2008 года рождения. О подробностях несчастного случая стало известно Piter.TV.

Одна из шайб, брошенных под "защиту", попала несовершеннолетнему в грудь, после чего он потерял сознание. Мальчика госпитализировали в состоянии шока с закрытой травмой грудной клетки, ушибами сердца и легкого. Откачать пострадавшего не удалось, он умер в больнице.

Хоккейный клуб выразил выразил соболезнования родителям и всем близким молодого спортсмена. Им будет оказана необходимая помощь. Также проводится внутреннее расследование по делу.

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Фото: Pxhere