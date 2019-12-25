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Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Невском районе
Сегодня, 16:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Невском районе

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По словам родителей, двухлетний мальчик находился в комнате вместе с дедушкой.

Ребенок едва не погиб, выпав из окна квартиры в 2-м Рабфаковском переулке. Об этом сообщил источник "Невских Новостей"

По словам родителей, двухлетний мальчик находился в комнате вместе с дедушкой. В какой-то момент ребёнок открыл окно и выпал из него. Мать в это время в другой комнате кормила новорождённую дочь. Ребёнка госпитализировали в больницу с различными травмами. 

Семья, состоящая из родителей, бабушки, дедушки и двух детей проживает в двухкомнатной квартире. 

Ранее девушка-подросток выпала из окна в Тихвине.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, окно, рабфаковский переулок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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