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Девушка-подросток выпала из окна в Тихвине
Сегодня, 9:14
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Девушка-подросток выпала из окна в Тихвине

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Пострадавшая пришла в квартиру к подруге на восьмом этаже в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вечером среды, 3 августа, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из окна дома №46 по улице Машиностроителей с высоты 8-ого этажа выпала неизвестная девушка. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую доставили в городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Как выяснилось, 14-летняя девушка пришла к знакомой в квартиру в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она сказала подруге, что пойдет в туалет, а после выпала из открытого окна.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что школьница получила ушиб легких, выпав с балкона на Карпинского.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, падение девочки из окна, проишествия, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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