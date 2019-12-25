Школьница получила ушиб легких, выпав с балкона на Карпинского

По предварительной информации, девочка упала с балкона третьего этажа.

В Петербурге с балкона жилого дома упала 11-летняя школьница. В тяжёлом состоянии она была доставлена в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Около часа дня 1 августа скорая забрала девочку от дома по улице Карпинского. У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб легких, двусторонний пристеночный пневмоторакс.

По предварительной информации, девочка упала с балкона третьего этажа. Родителей в это время не было дома. Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее в Гатчине из окна выпала двухлетняя девочка.

Фото: Piter.TV