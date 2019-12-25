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После смерти 14-летнего хоккеиста на тренировке в Петербурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После смерти 14-летнего хоккеиста на тренировке в Петербурге возбуждено уголовное дело

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По предварительным данным, днём 11 августа мальчику во время отработки игровых моментов на льду под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего мальчика во время хоккейной тренировки. Следственным отделом по Петроградскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, днём 11 августа мальчику во время отработки игровых моментов на льду под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба. Тренировка проходила в одном из хоккейных комплексов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com

Теги: ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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